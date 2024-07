Comparte

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, criticó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos (JJOO) París 2024. Esto, luego de una parodia a la última cena de Jesús y sus apóstoles, en donde se mostró a artistas de la comunidad LGBTIQ y drag queens.

Fue este acto el que colmó la paciencia del clérigo, quien señaló que “duele y decepciona” la parodia.

Chomalí critica ceremonia de apertura de los JJOO de París

“En los JJOO Paris 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la eucaristía. La intolerancia de los “tolerantes” no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión”, indicó en X.

Las palabras de Chomalí se suman a la declaración de la propia Conferencia Episcopal francesa, desde donde también lanzaron sus dardos por la apertura. “A pesar de que la ceremonia de apertura ofreció al mundo entero maravillosos momentos de belleza y alegría, lamentablemente incluyó escenas de escarnio y burla del cristianismo”, indicaron.

Los comentarios del arzobispo Chomalí criticó la actuación de drags queens representando la Última Cena de Jesucristo con sus apóstoles.

En el acto en cuestión se presentó un cuadro artístico en el que se mostraba sobre la mesa al cantante Philippe Katerine pintado de azul semidesnudo y con aires de Dionisio.