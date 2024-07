Comparte

El exministro de Justicia, Isidro Solís, puso en duda la eficacia que pudiese tener el proyecto del gobierno sobre el levantamiento del secreto bancario y que la medida sea administrativa y no judicial. Según el también ex director Nacional de Gendarmería, la iniciativa apuntaría a “una discusión más bien política que de eficacia”

El otrora secretario de Estado conversó con Alejandro de la Carrera en La Entrevista, en donde dio a conocer su punto de vista en relación a la crisis de seguridad que vive Chile.

Respecto a la gestión del gobierno en la materia, el vicepresidente de Amarillos indicó que uno de los grandes problemas del ejecutivo es que “en este tema tiene dos almas”. En la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve “uno ve una preocupación sincera y con sus bancadas parlamentaria ve una cierta coherencia en las decisiones que tienen en el Congreso”. Pese a ello, “hay otra alma, que es el bloque FA-PC, que tiene una opinión totalmente distinta a las que conocemos del gobierno y que votan en contra de los proyectos que el gobierno anuncia en la materia”.

“Hay una parte del gobierno que tiene un planteamiento y otra que tiene otro totalmente distinto. Eso, en general, hace que en el proceso legislativo estorbe. Vienen muchos proyectos de seguridad, pero el sentido que le da cada uno de estos bloques, hace que la discusión se eternice y se haga muy ineficiente. Y eso estorba”, puntualizó.

Levantamiento del secreto bancario

El exministro de Justicia también puso en duda la eficacia que pudiese tener el proyecto de levantamiento del secreto bancario en el combate contra el crimen organizado. Para ello, reveló que, cada vez que la Unidad de Análisis Financiero pide el levantamiento judicial, se concede la investigación.

Por ello, “el dilema del secreto bancario es un dilema falso. No tiene trascendencia. El crimen organizado no se va a terminar porque el levantamiento del secreto bancario sea administrativo y no judicial. Porque si de verdad quieren levantar el secreto bancario se lo van a dar siempre”.

“Hay discusiones que cuestan entender, a uno le da la impresión que hay una discusión más bien política que de eficacia“, señaló.