Frente a las detenciones en el marco del triple homicidio de Carabineros en Cañete conocidas durante esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “no hay caso de carabinero, carabinera, asesinada en nuestro periodo de Gobierno que no esté siendo perseguido, investigado en estos momentos”.

“Están siendo todos procesados, no hay ninguno que esté en la impunidad”, sumó.

En ese sentido, la secretaria de Estado relevó este punto, puesto que “el Presidente lo ha dicho, frente a estos brutales asesinatos contra funcionarios de la institución de Carabineros, la justicia está actuando y están todos con proceso, algunos ya con condena y otros presos con cautelares de prisión preventiva”.

“Aquí hay una señal clara que da el Estado, que no va a permitir impunidad, y que va a hacer actuar a todas sus instituciones relacionadas con la justicia, para que no haya impunidad”, aclaró.

“Y eso está teniendo resultados concretos, no es solamente un compromiso al aire, una palabra que se la lleva el viento, sino que se traduce en acciones”, concluyó.

#VoceríaInforma | “No hay casos de carabineros asesinados que no estén siendo perseguidos por la justicia. El Estado no va a permitir impunidad y hará actuar a todas las instituciones relacionadas a la justicia, esto no es un compromiso al aire, son hechos". pic.twitter.com/ZGBu7f1AdR