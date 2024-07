En alerta ambiental estará la región Metropolitana este miércoles 31 de julio

Comparte

La región Metropolitana estará bajo alerta ambiental este miércoles 31 de julio debido a las “malas condiciones de ventilación” que se registran en la cuenca de Santiago.

Esta medida fue adoptada por la Delegación Presidencial de la región Metropolitana por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM “con el fin de proteger la salud de la población“.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé para este miércoles un “régimen anticiclónico debilitado y aproximación de vaguada en altura. Se esperan temperaturas entre 9° C y 15° C, no existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y sur de la cuenca de la Región Metropolitana”.

Por lo tanto, las autoridades llamaron a la población a respetar las medidas decretadas con este episodio. Estas son:

Prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la R.M.

(excepto pellets) en toda la R.M. Respecto a las quemas agrícolas , recuerdan que en toda la Metropolitana están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

, recuerdan que en toda la Metropolitana están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Además, sugieren que las clases de Educación Física “no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades”.

Este miércoles la región Metropolitana estará bajo alerta ambiental. – Agencia Uno.

Restricción vehicular por alerta ambiental en la RM

Por otra parte, la restricción vehicular para este miércoles 31 de julio en la región Metropolitana es:

Automóviles (Anterior a septiembre de 2011):

Con Sello Verde: 8-9 (Provincia Santiago + San Bernardo y Puente Alto)

(Provincia Santiago + San Bernardo y Puente Alto) Sin Sello Verde: 6-7-8-9 (Fuera del Anillo Américo Vespucio en Provincia Santiago + San Bernardo y Puente Alto)

Motocicletas (Entre 2022 y antes de septiembre de 2010):

Motocicletas cuyas placas terminen en 8 y 9 (Provincia Santiago + San Bernardo y Puente Alto)

Transporte de carga (Incluye camionetas):

Para este tipo de transporte rige al interior del anillo de Américo Vespucio para aquellos que no tienen sello verde: 6 – 7 – 8 – 9.