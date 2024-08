Comparte

El jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso, Capitán de Corbeta Felipe Rifo, actualizó la situación por marejadas vigente en el país.

“La región de Valparaíso ya está siendo afectada por el sistema frontal, que es muy intenso, con mucha energía, generando mal tiempo, lo que es el borde costero, en donde ya hemos medido viento que ha superado los 50 kilómetros por hora, y también se están presentando las marejadas anormales“, dijo Rifo.

“En este momento ya hemos registrado oleaje sobre los 4 metros de altura en la bahía de Valparaíso”, sumó.

En ese sentido, la autoridad informó que “esperamos que lo más intenso de esta condición se presente durante esta noche y la madrugada del día viernes”.

“Como siempre la recomendación es al autocuidado, cuidar a nuestras familias, sobre todo los más pequeños, teniendo en cuenta siempre este sistema frontal, trae fuertes vientos, marejadas y también precipitaciones, por lo tanto, si no es necesario, no ir al borde costero y no ingresar al mar”, concluyó.