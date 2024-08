Comparte

“La situación venezolana puede nuevamente afectar y colapsar a nuestra comuna, que ha sufrido por años un abandono”, sostuvo el alcalde de Colchane, Javier García Choque, frente a la situación migratoria.

Sin embargo, y a pesar de las medidas implementadas, según García, la situación continúa.

“Hoy día, por ejemplo, a pesar de la presencia del Ejército y un alto contingente, no tienen la facultad, no tienen las herramientas legales para detener o impedir que los migrantes irregulares ingresen por pasos no habilitados”, expresó el edil en “La Mañana de Agricultura”.

Su labor es “más bien humanitaria, de asistencia y de rescate para aquellos migrantes que pierden, por ejemplo, en el camino o sufren algún accidente”, dijo, añadiendo que “si no se dota de facultades para poder detener, facultades que hoy día tiene Carabineros, por cierto que va a ser inútil, aun así se incremente el personal del Ejército”.

Alcalde: “Todo ello no ha sido suficiente”

No obstante, el edil explicó que la solución tampoco está “por aumentar mayor tecnología”.

“Porque hoy día están las cámaras instaladas en diferentes sectores, existen puestos de observación instalados, existe mayor cantidad de vehículos que el Gobierno ha entregado a Carabineros, existe también, por supuesto, vehículos de seguridad ciudadana del municipio, nosotros contamos con drones de una capacidad de 30 kilómetros para poder desplazarnos con ese equipo”, manifestó.

“Todo ello no ha sido suficiente, no ha sido eficaz. Por tanto, hoy es necesario, por ejemplo, dotar de mayor facultad al Ejército para detener a estas personas, también hacer efectivas las expulsiones administrativas y por supuesto el diálogo con Bolivia no se ha avanzado de ninguna forma, no conocemos el accionar de la Cancillería en este sentido”, sumó.

“Por tanto, la reconducción no opera. El migrante, que no es boliviano, de todas maneras ingresa a Chile y no hay posibilidad de devolverlos a ese país”, concluyó.

Revive la entrevista de este viernes acá: