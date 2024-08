Comparte

A las 09:00 horas de este martes, más de 107 mil clientes continúan sin suministro eléctrico, según informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en su sitio web.

“Efectivamente, este es el sexto día. Gente que ha pasado ya cinco noches sin luz, todavía tenemos cerca de 300 semáforos apagados en Santiago”, reportó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

Para la autoridad, “esto da cuenta de dos cosas; una que fue efectivamente un sistema frontal muy fuerte desde el punto de vista de los vientos, pero también de una empresa que no ha sido capaz de responder a la altura de lo que esperan sus clientes y los ciudadanos de Santiago”.

“El impacto de esto ha sido gigantesco, no solamente clases suspendidas en varias comunas (…) sino que además de gente que ha perdido sus alimentos, gente que vive en departamentos sociales donde el agua es bombeada por bombas, ha estado sin agua, temas de seguridad”, sumó.

Por ello, Orrego aseguró que “esto ha sido un desastre, y la empresa de frentona no ha estado a la altura”.

“No solo en la reposición, que ha sido lenta, por supuesto, y que tiene a mucha gente afectada. En la mala información, en la mala atención de la gente que llama desesperada preguntando que le den con alguna certeza cuánto se van a demorar para efectos de poder planificarse”, añadió.

“Lo único peor que no tener luz, es no tener luz y no saber cuándo vuelve”, reflexionó.

Cortes de luz: soluciones

Pero, ¿qué se puede hacer para evitar que estas situaciones se repliquen en el futuro?

“Yo he planteado que Santiago tiene que revisar profundamente su sistema eléctrico para adaptarlo al tiempo que vivimos de cambio climático”, sostuvo.

“Estos fenómenos van a volver, no son un hecho aislado. Pero también hay que exigirle mucho más a la empresa, a las dos empresas, la verdad, pero especialmente a Enel, que ya tuvo un primer episodio muy lamentable en mayo“, explicó.

Por eso, Orrego manifestó que “la empresa no tiene incentivos para efectivamente hacer las inversiones que correspondan en un buen sistema de información, en un buen sistema de diagnóstico, en una buena preparación de la ciudad, porque ellos son los responsables también de despejar los cables y también de tener las cuadrillas que correspondan”.

“Yo creo que aquí no solamente hay que penalizar a esta empresa. Hay que revisar profundamente el marco jurídico que regula a cualquier empresa monopólica en materia de distribución para efectos de poder pasar multas que les duelan. Aquí al que no le duele, no se mueve”, concluyó.