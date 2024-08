Gobierno impone nueva meta a Enel Deben reponer el servicio a 14 mil clientes en 48 horas

Comparte

El Gobierno impuso este viernes una nueva meta a la empresa Enel luego de cumplir el “ultimátum” que le dio para reponer el servicio del suministro a 20 mil clientes afectados en 24 horas.

Ahora, según comentó el ministro de Energía, Diego Pardow, el objetivo para Enel será reponer el servicio a 14 mil clientes sin luz en 48 horas. “Como se ha cumplido el requerimiento formalizado el día de ayer (jueves), nos vamos a mantener en esta etapa administrativa”, dijo el secretario de Estado.

No obstante, a pesar de esto, Pardow enfatizó que “el cumplimiento no significa que el proceso de caducidad termina, sino que se mantiene en esta etapa y no se mueve a la siguiente, que es la adversarial”.

“Se le va a formular un nuevo requerimiento (que) corresponde a 14 mil clientes, respecto a esta misma contabilidad, por las próximas 48 horas”, anunció.

Sobre la razón por la cual ahora el tiempo es más extenso y la cantidad de clientes es más bajo, el titular de energía explicó que “tiene que ver con que esto es lo que se establece en el plan de reposición que fue presentado a la empresa”.

“Desde una perspectiva sustantiva significa que a medida que nos movemos de la alta a la baja tensión, la recuperación de los clientes es más lenta y a su vez nos movemos desde zonas que están con mayores habitantes a zonas con menores habitantes por kilómetro cuadrado“, precisó.

Junto con lo anterior, agregó que “ambas cosas implican que la recuperación en términos de ritmo tiende a descender”.

Así, el ministro Pardow reiteró que “el cumplimiento del requerimiento no significa que el proceso de caducidad termina, sino que sigue en curso, pero en la misma etapa que estamos actualmente, que es de requerimiento”.

“Esto no significa, a su vez, que la ley se halla cumplido, la ley se ha infringido en todos sus estándares de reposición de suministro, como de información a clientes y en los distintos requerimientos de calidad de servicio desde el fin de semana”, complementó.