Comparte

El candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, relató parte de la agresión que sufrió el pasado martes en medio de una actividad.

“Nunca me había pasado esto que básicamente iba caminando por la calle (…) cuando de repente sentí un grito y que alguien me golpeó muy fuerte en el cuello, y no sé cuánto más me quería pegar porque lo lograron sacar de encima de mí”, sostuvo el exministro de Desarrollo Social en “La Mañana de Agricultura”.

Sin embargo, para Sichel, “lo que más me preocupa es cómo algunos del mundo de izquierda relativizan la violencia (…) Lo que tenemos que hacer es erradicar la violencia, condenarla, no tolerarla”.

“Y lo que está pasando finalmente es que hay gallos como estos, fanáticos, que terminan agrediendo no solo a mí, yo soy una persona pública y uno puede asumir que es un riesgo, pero qué pasa con un vecino que piensa distinto”, sumó.

En ese sentido, Sichel explicó que en este tema “los políticos tenemos una tremenda responsabilidad política”.

“Porque lo que está pasando en la práctica es que si los políticos relativizamos la violencia o terminamos agrediendo verbalmente a quien piensa distinto que nosotros, qué va a pasar en el barrio, en la villa (…) y yo creo que hay que volver al orden, que uno tiene que respetar al carabinero, al profesor”, concluyó.