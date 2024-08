Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que el municipio entregará 5.600 Gift Cards para las familias de la comuna que se han visto afectadas por la pérdida de alimentos, producto de la prolongada suspensión del servicio de electricidad.

Con este objetivo, el Concejo Municipal de La Florida aprobó redestinar $140 millones de la Fiesta de la Chilenidad en ayuda directa en alimentos para los vecinos afectados por esta emergencia.

”Quisiéramos llegar con ayuda a todas las familias, pero los recursos no alcanzan y tenemos que focalizar en aquellos que desde el lunes no han tenido electricidad. Son alrededor de 6.000 familias que han perdido los productos que tenían dentro de sus refrigeradores y a ellos vamos a llegar con una tarjeta conocida como Gift Card que equivale a 27 mil pesos para que puedan comprar en dos cadenas de supermercados alimentos que reemplacen esas pérdidas que los cortes de luz le han provocado”, dijo el alcalde Carter.

En ese sentido, hizo un llamado a los vecinos: “Le pedimos a aquellas familias que no les va a llegar esta tarjeta que comprendan que quisiéramos hacerlo igual que en el gas, al igual que lo hicimos durante la pandemia con las cajas de alimento. Es una municipalidad que quiere estar con todos, pero hay momentos en que no podemos estarlo por un tema de recursos y porque evidentemente no es lo mismo tener la luz cortada un día que seis días. Por eso esta tarjeta llega a todas aquellas familias que han estado sin suministro de energía eléctrica desde el día lunes hasta la fecha.

Por medio de la gift card, la Municipalidad de La Florida ayudará a las familias afectadas por el corte de luz. De acuerdo a la última actualización de Enel, en dicha comuna hay cerca de un centenar de clientes sin suministro.