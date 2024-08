Comparte

El Servicio Electoral (Servel) rechazó la candidatura a la reelección de Macarena Ripamonti, actual alcaldesa de Viña del Mar.

De acuerdo al organismo, la jefa comunal de la ciudad jardín no cumplió con tres requisitos esenciales en su declaración jurada.

Servel rechazó candidatura de Ripamonti

Según el documento oficial, la declaración no estaba suscrita ante notario ni ante el oficial del Registro Civil de la comuna de residencia, no estaba firmada por la propia candidata y no indicaba la fecha de otorgamiento.

Este rechazo se enmarca en las Resoluciones de Aceptación y Rechazo de Candidaturas Declaradas para las Elecciones Regionales y Municipales 2024.

Ripamonti, quien es candidata por el oficialismo, aún tiene la posibilidad de presentar una reclamación o impugnación ante los Tribunales Electorales Regionales entre el 11 y el 15 de agosto.