Comparte

La Compañía General de Electricidad (CGE) informó este sábado que logró cumplir con el plazo impuesto por el Gobierno y reestablece el suministro eléctrico en la Región de O’Higgins, tras los estragos causados por el último sistema frontal, que dejó más de 600 puntos críticos en la zona. Cerca de 400 cuadrillas trabajaron intensamente en las comunas más afectadas, como Rancagua, Requínoa y Rengo, para reparar los daños y restituir el servicio.

Aunque el suministro está prácticamente restablecido, en algunos sectores donde la infraestructura resultó severamente dañada, se han instalado generadores temporales mientras se realiza la reconstrucción necesaria.

Posibles nuevas sanciones a CGE

El subdirector de CGE, Francisco Jaramillo, explicó que la compensación para los usuarios perjudicados dependerá del consumo histórico de cada cliente y del tiempo que estuvieron sin servicio. “No es lo mismo estar interrumpido durante un día que durante cinco días”, señaló Jaramillo. Añadió que aquellos usuarios que no puedan acreditar daños específicos, como la pérdida de alimentos, recibirán una compensación mínima de 34 mil pesos.

A pesar de que el suministro ya se reestableció, el Gobierno no descarta formular nuevos cargos contra la CGE. Felipe Lerzundi, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), recordó que ya se han formulado dos cargos a la empresa: uno por la falta de mantenimiento en la franja de seguridad y otro por la demora en los tiempos de restitución del servicio. “Por cierto no se descartan formulaciones por otros incumplimientos”, advirtió Lerzundi, haciendo referencia a las investigaciones en curso.

Por su parte, el seremi de Energía, Claudio Martínez, enfatizó que el Gobierno está enfocado en que se implementen mejoras tecnológicas para detectar con mayor rapidez las áreas afectadas, especialmente en sectores rurales. “Ellos aducen que no pudieron magnificar el tamaño del desastre los primeros días y nosotros les decimos que tenían que entregar esa información, que no fue óptima, no fue en el tiempo requerido y además no fue real”, afirmó Martínez.