En conversación con La Mañana de Agricultura, el Delegado Presidencial de la Región de La Araucanía, José Montalva, llamó a terminar la concesión de la distribuidora eléctrica Codiner ante su incapacidad para restablecer el suministro eléctrico a sus clientes.

“La empresa Codiner tiene a más de 2 mil personas que desde el primer evento climático hasta ahora no tienen conexión, o sea llevan más de 12 días. Lo que nosotros estamos solicitando al Ministerio es que terminen con la concesión a esa empresa. Esa empresa no da garantías para llevar a cabo el servicio”, señaló.

“Que se explore la posibilidad de revocar la concesión dada esta situación que estamos viviendo. Desde el primer día me he juntado con Codiner, con Frontel, con CGE, con Saesa, que son todas las distribuidoras. La verdad es que todas las empresas han tenido algún grado de cumplimiento, sin embargo, Codiner no ha tenido cumplimiento alguno. Todo lo que dice después no lo cumple”, criticó.

“Hay que explorar cualquier posibilidad que permita que entregue un servicio de calidad a ciudadanos, que no son cualquiera. Aquí estamos hablando de la segunda región más pobre, esa pobreza no se concentra en los sectores urbanos, sino en los sectores rurales. Esos son justamente los clientes y los usuarios que tiene Codiner”, comentó.

“Cuando uno de esos usuarios no paga la cuenta, la verdad es que son implacables en cortarles el servicio y después en ocasiones en cobrarles por la reposición. Eso es lo que hoy día reclaman en los sectores rurales, es muy complejo vivir, sobre todo para una persona que es del campo. En el campo se compra una vez cada dos meses, cuesta mucho, se congelan muchos productos como carne que hoy día se perdieron”, advirtió.

“Principalmente, el 90% de la infraestructura dañada ha sido por la caída de árboles. Eso nos señala tanto la SEC, como las empresas. Sin embargo, esto no es nuevo, el anteponerse a tener la capacidad para responder con brigadas tampoco es nueva. Eso es lo que hemos señalado”, declaró.

“Sin perjuicio de eso, yo creo que en nuestra región debemos avanzar en lo que es el cable soterrado. Las mismas empresas nos han señalado que incluso no subiría tanto el costo si se organiza bien esa medida”, sugirió.

“Hoy todos los esfuerzos están en poder recomponer la electricidad en todos los sectores, sobre todo en sectores rurales, como las comunas de Lautaro, Victoria, Vilcún. El revisar la infraestructura, los incumplimientos de la empresa, va a ser un trabajo que va a ser con todo el rigor de la ley, para aplicar las multas infraccionales”, declaró.

“Ya tenemos una coordinación con el Sernac, con la Asociación Regional de Municipalidades, con el objeto de llevar a cabo, ya sea este procedimiento voluntario de compensaciones, o derechamente, que el Sernac se haga parte de una demanda colectiva para compensar a los clientes”, añadió.

“Algunas de las empresas han ido cumpliendo sus mismos compromisos, otras no han cumplido absolutamente nada. En eso creemos que la empresa que más incumplimientos tiene y que es el gran dolor de cabeza es Codiner. Le hemos puesto plazo, pero no han cumplido“, sentenció.

“Hay una estructuración de multas que establece la ley, pero esto va a ser información relevante a la hora de explorar la revocación de la concesión”, cerró.

Revisa la entrevista con el Delegado Presidencial a continuación