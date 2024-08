Comparte

En el marco del interferiado y el Plan Calles Protegidas, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a la general Marcela González, y otras autoridades, lideraron un operativo de control de seguridad vial dirigido a buses interurbanos y rurales.

“Se prevé un aumento de flujo en las cinco carreteras que salen de la Región Metropolitana hacia las regiones. Un poco más de 400 mil vehículos, lo que significa que no va a ser un alto flujo, pero sí va a estar aumentado. También, se prevé que haya un aumento en las frecuencias de los buses interurbanos”, afirmó la autoridad de Carabineros.

“Es por eso que nos encontramos junto a las autoridades realizando exhaustivas fiscalizaciones, tanto a los buses como a los conductores, para entregarles seguridad a los pasajeros”, sumó.

Además, y a casi un mes del inicio de Fiestas Patrias, González sostuvo que “nos vamos a preocupar de intensificar las fiscalizaciones de las dos principales causas de fallecimiento en nuestro país, con detectores de velocidad y los alcotest”.

Finalmente, la general González recalcó que “el uso del cinturón en los buses interurbanos es responsabilidad de cada pasajero. Es de la empresa proveerlo, pero el uso es obligación del pasajero”.

“Si va a conducir, no beba, no exceda la velocidad y no vea el celular. Esas son las principales causas de los siniestros fatales o más graves”, concluyó.