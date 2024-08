Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la posibilidad de que se registre una nueva ola migratoria irregular desde Venezuela, a raíz del cuestionado proceso electoral desarrollado en aquel país.

“Ese temor es completamente legítimo, hay una crisis en Venezuela, hay cerca de 500 mil venezolanos en Chile, se estima que entre 200 mil y 300 mil han ingresado de manera irregular. Uno tiene que pensar que es probable que se produzca una diáspora y un nuevo fenómeno migratorio”, señaló.

“El Gobierno ha planteado que para un fenómeno de esta naturaleza es indispensable el diálogo regional. El ciudadano que llega a la frontera chilena en Colchane, pasó por Colombia, o por Ecuador, por Perú y por Bolivia, llegó a Chile. Esto tiene que ser enfrentado en coordinación con el resto de los países”, advirtió.

“Una vez llegado a nuestra frontera, nuestra obligación es que no haya migración irregular, por lo tanto, nuestra obligación es cuidar nuestra frontera. Hay desplegados militares a raíz de una reforma constitucional que se hizo durante este gobierno, para permitir que participen en el resguardo de zonas fronterizas, con facultades para el control de identidad, el registro y detención”, destacó.

“Cuando se habla de fortalecer el resguardo de las fronteras, se habla de mejorar la capacidad del despliegue de las fuerzas en la frontera. Nuestra frontera son 1.000 kilómetros, eso requiere tecnología, infraestructura y vehículos para el transporte. Todo ese equipamiento es el que se está dotando a las Fuerzas Armadas para fortalecer nuestro despliegue en la frontera”, explicó.

“Hay dos situaciones, una con Perú y otra con Bolivia, que son distintas. En el caso de la frontera con Perú, las fuerzas militares detienen a quienes han ingresado irregularmente y son entregadas a la Carabineros, a la PDI y posteriormente se reconducen. Se devuelven al territorio peruano, eso funciona porque hay reconducción”, detalló.

“Eso no opera en la frontera con Bolivia. No han autorizado la reconducción de ciudadanos que no tengan nacionalidad boliviana. Si entra un ciudadano venezolano, es detectado y detenido por militares chilenos, entregado a Carabineros, a la PDI y se busca reconducirlo al territorio boliviano, ellos no van a dejar devolverlo”, criticó.

“Esperamos tener conversaciones con las autoridades bolivianas las semanas que vienen, para ver si podemos avanzar en dos aspectos que nos parecen muy importantes. Que el fortalecimiento del control de la frontera no sea solo de Chile, que también sea de Bolivia“, adelantó.

“Solo el 10% llega a Chile, por lo tanto, el resto se va quedando en otros territorios. Esto le genera problemas igual que a nosotros, a Bolivia, a Colombia, a Perú, Ecuador, entonces a ellos les interesa tener un acuerdo“, comentó.

Por otro lado, al abordar la compleja situación por las expulsiones de migrantes irregulares desde Venezuela que no se han podido concertar, Monsalve señaló que “para expulsar a un ciudadano venezolano se necesitan dos documentos que solo los puede entregar el consulado venezolano, que no está funcionando”.

“Sin salvoconducto y sin verificación de identidad no tenemos posibilidades de expulsarlos. Esto va a implicar modificaciones al interior del territorio nacional. Esa persona que no podemos expulsar, pero que ingresó de manera irregular a Chile, tiene que tener un sistema de control“, declaró.

“Desde el 2013 a la fecha hay cerca de 28.000 resoluciones de expulsión, de las cuales 8.000 corresponden a ciudadanos venezolanos que, de acuerdo a lo que he planteado, no es posible expulsar. Respecto de donde están, si es que están empadronadas, nosotros hicimos un empadronamiento de 182 mil personas, entonces tenemos sus huellas, rostro y un domicilio”, añadió.