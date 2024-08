Comparte

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó los tres homicidios que se cometieron en las últimas 12 horas en la Región Metropolitana.

“Tal vez voy a decir algo que no es popular, o que puede ser visto como poco popular, pero creo que es un error poder ver la evolución de los homicidios, viendo los homicidios por día. No es un buen indicador para saber cómo evolucionan”, sostuvo la autoridad.

En ese sentido, Monsalve ejemplificó con dos casos.

“Argentina, que tiene una tasa de homicidios inferior a la de Chile, si es que sus datos son confiables, cuestión que está en duda, pero si sus datos fueran confiables (…) Argentina tiene 5 homicidios por día, y se supone que tiene una tasa de homicidios más baja que la de Chile”, dijo.

Por otra parte, aseguró: “Ecuador, que tiene entre 22 y 23 homicidios por día, y su tasa es de 43 homicidios por cada 100 mil habitantes”.

“Entonces creo que es bien importante en algo tan delicado para el país saber cómo lo vamos a medir, y el país ha dado una institucionalidad para medir cuál es la evolución en materia de homicidios, y para poder medir las políticas públicas que buscan reducir los homicidios en Chile, y eso tiene dos fuentes; uno, ver cuál es la cantidad de homicidios que se lleva durante el año para compararlo con el año anterior en el caso de víctimas de homicidios consumados, y segundo la tasa de homicidios”, manifestó.

“Porque si no vamos a incurrir en un error, y el error es que un día puede que no haya homicidios, y otro día pudiera haber tres, no constituye eso una fuente que permita hacer el seguimiento de las políticas públicas de Chile”, concluyó.