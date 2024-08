Comisario (r) de la PDI por caso Brinks Hay una investigación que puede tornarse derechamente en judicial o dolosa

Comparte

Este jueves, el comisario en retiro (r) de la Policía de Investigaciones (PDI), Carlos Collao, conversó en “La Mañana de Agricultura” sobre el caso Brinks, que provocó un terremoto al interior de la institución que lidera Eduardo Cerna.

La PDI informó el pasado miércoles que un detective de la dotación de la región de O’Higgins “recibió antecedentes relacionados a un eventual robo”, la cual fue canalizada por el prefecto provincial de Cachapoal, “cuya ponderación, análisis y caracterización fue desatendida por este, lo que dilató su canalización al Ministerio Público“, señaló la institución a través de un comunicado.

Ante esto, el director general, Eduardo Cerna, “llamó a retiro inmediato al Prefecto Provincial de Cachapoal por su eventual responsabilidad en la dilación de la entrega de los antecedentes al Ministerio Público“.

“Hasta hoy día por lo menos sabemos que 20 días tardó en tener la información el funcionario policial y no habría cursado la información hacia la Fiscalía. Al comienzo no sabíamos cuántos días era, no sabíamos cómo llegó la información a ellos, pero hoy día ya poco a poco hemos sabido que de la información que ha tenido el director general de la institución para poder decidir llamar al retiro al funcionario a un alto funcionario policial”, señaló al respecto el comisario Collao.

A lo anterior, agregó que “podemos presumir que efectivamente hubo un tercero, que es una persona que era parte de esta banda delictual, que fue descolgado de esta banda delictual”.

“Sabemos también que un funcionario policial, no sabemos (nosotros) quién todavía, recibió esta información y realizó lo que tenía que realizar: Entregó esa información a su mando, esta llegó hasta el perfecto provincial de Cachapoal y lo que él debió haber realizado fue providenciar, de forma inmediata, a un funcionario policial, a una unidad específica, para que se realizara la primera diligencias respectiva”, dijo.

“Ahora también sabemos que 20 días es mucho y también podemos presumir, y eso me refería previamente cuando hablamos de la acción que ha tomado el director de la Policía, que si el director ha decidido separar al funcionario es porque efectivamente administrativamente a lo menos él ya se formó la convicción de que el funcionario no hizo lo que debió haber realizado“, expresó.

Más adelante, Collao dijo que “hay una investigación que puede tornarse simplemente a responsabilidades administrativas, o derechamente judiciales o dolosa”.

