Grupo de expertos y exautoridades crean mesa técnica para abordar crisis en listas de espera

Con la presencia de más de doce expertos, el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, convocó a una mesa técnica para desarrollar medidas concretas –y en el corto plazo- disminuir la grave situación de las largas listas de espera.

Entre los participantes destacan los exministros de Salud, Dr. Enrique Paris y Dr. Pedro García; el exsubsecretario de Salud, Dr. Manuel Inostroza; el destacado médico nacional, Dr. Sebastián Ugarte; la diputada, Dra. Marta Bravo, entre otros.

De acuerdo cifras del Ministerio de Salud, en el primer trimestre de 2024, se reportó un total de 82.486 prestaciones en espera, lo que representa un aumento del 57% desde el año 2020. Asimismo, los retrasos en las prestaciones GES asociadas al cáncer han escalado significativamente, registrando un aumento del 206% en los últimos cinco años, pasando de 4.909 a 15.023.

“Hoy nos convoca esta grave situación del sistema de salud, donde debatimos cuáles son los distintos obstáculos y problemas a los que nos debemos enfrentar”, declaró la directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza.

Asimismo, afirmó que trabajarán “durante el mes de septiembre, para que de aquí a seis semanas, podamos entregar un documento con una propuesta concreta de corto plazo para poder paliar la situación crítica que estamos viviendo en relación a las listas de espera para las distintas personas de nuestro país”.

A la instancia fue invitada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, para dar su testimonio sobre la salud municipal en su comuna, afirmando que “no podemos permitir que sigan creciendo las listas, todos tenemos que poner de nuestra parte para ir solucionando este dolor de los chilenos”.

“La idea es entregarle las conclusiones de esta mesa a este gobierno, porque no podemos politizar las listas de espera, debemos tener la apertura de trabajar todos juntos para encontrar una solución”, agregó la jefa comunal.

Sobre este mismo tema, la exsubsecretaria de salud pública destacó que “este es un problema país, es un problema que nos convoca a todos, desde el mundo académico hasta el mundo político. Estamos abiertos a colaborar de forma rápida y proactiva porque frente a este problema queremos ser facilitadores de respuestas para que el gobierno pueda tomar e implementar”.

La mesa técnica trabajará periódicamente para presentar el documento final en un plazo de seis semanas.

Los expertos que conforman el grupo de trabajo son: La Dra. Paula Daza, Directora Ejecutiva de CIPS-UDD; de los ex Ministros de Salud, Dr. Enrique Paris y Dr. Pedro García; el ex Subsecretario de Salud, Dr. Manuel Inostroza; la diputada, Dra. Marta Bravo; el ex Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Matías Acevedo; el ex jefe de la División de Gestión de Redes Asistencial del Minsal, Jose Luis Novoa; el ex jefe de gabinete del Minsal, Pablo Pizarro; el destacado médico nacional, Dr. Sebastián Ugarte; la ex Seremi de Salud Maule, Marlenne Durán; la integrante del consejo ejecutivo de CIPS-UDD, Vesna Mandakovic; y el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren.