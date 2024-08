Comparte

Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano de Luis Hermosilla, volvió este miércoles a criticar al Gobierno del Presidente Gabriel Boric luego de los comentarios sobre la prisión preventiva de su defendido en el denominado caso Audios.

El profesional expresó su malestar con el jefe de Estado y de algunos integrantes de su gabinete, señalando que “esto ya parece una funa. Eso debilita el objetivo que yo creo que todos deberíamos tener (…) que el sistema salga fortalecido. Aquí hay una tragedia, hay una situación extraordinariamente grave que ocurre en ese audio”.

“Es inaceptable, que el Presidente de la República, que la ministra el Interior (Carolina Tohá) y ahora el ministro de Justicia (Luis Cordero), que es abogado, no respetan las normas constitucionales (…) y se permita hacer un comentario sarcástico sobre un trabajo profesional. No le reconozco el derecho al ministro de Justicia hacer eso, él esto es una democracia”, indicó.

“Es inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo“

Más adelante, el abogado Hermosilla dijo que “los matones golpean a la gente cuando están en el suelo. Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona, yo no lo hago, ni siquiera en los casos de abuso sexual o violación que me tocan. Esta es una situación de abuso que además muestra un factor político evidente en todo esto. Y yo no lo voy a aceptar”.

“Es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y que no ha habido determinación de culpas todavía, solo se puede justificar por ganancias políticas pequeñas”, aseveró.

A lo anterior, agregó que “soy una persona de izquierda, voté por el Presidente Boric, soy partidario de este Gobierno y me parece inaceptable lo que está pasando”.

“Quiero señalar que si persiste el Poder Ejecutivo en tratar de interferir con un proceso que está en marcha, que está partiendo -la formalización fue hace pocos días- va a confirmar que todos esto se está enturbiando políticamente en forma innecesaria“, complementó.

“Yo no sé si se le olvida que el Gobierno tiene tejado de vidrio en temas de corrupción. El día de mañana, está asentando el precedente, para que llegue un gobierno de derecha y le hagan lo mismo al revés, esto es inaceptable para todo el mundo”, criticó el defensor de Hermosilla.

“Yo voté por este Presidente, yo no soy una persona derecha, la gente que me conoce sabe que soy de izquierda dura, yo me inscribí en Convergencia Social, fui de los jiles que nos inscribimos en Convergencia social para que él saliera candidato y toparnos con esto ahora”, dijo.

Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla. – Agencia Uno.

Hermosilla dispara contra el ministro de Justicia

Además, criticó fuertemente el actuar del ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestando que “no le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo” e insistió que debe “actuar dentro de los márgenes de la ley”.

“Si no me va a obligar a recordar dónde trabajaba él antes, en qué oficina trabajaba y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto con su oficina defendiendo a sus clientes”, apuntó.

El abogado Juan Pablo Hermosilla también declaró que “la historia que tenemos todos es pública. Lo que no voy a aceptar es comentarios irónicos de un ministro de Justicia que está obligado a la Constitución, el que tiene la libertad para actuar soy yo, que soy un particular, a mí no me pagan sueldo ningún ciudadano”.

“Que venga a criticar el ministro de Justicia por mi estilo de defensa en forma irónica, no sé estar acostumbrado a que la gente le tenga susto. No le tengo susto. Yo vengo de una generación en que nosotros alegamos los recursos de amparo con la CNI en la puerta de la sala de los alegatos”, enfatizó.

“Es interesante ver el currículum de él también en la época de dictadura cuando uno se jugaba algo más que el prestigio cuando salía a defender causa con los degollados. No sé cuál es el currículum del ministro de Justicia en esa materia, me gustaría escucharlo y ver -fuera de defender grandes empresas con su oficina de abogados, que eran acusadas de monopolio- si además tiene alguna trayectoria en la época de la dictadura, de jugarse el pellejo”, reprochó.

Bajo esa línea, comentó que “hoy día lo hace conmigo y el día de mañana lo va a hacer con cualquiera. Toleramos que el Ministerio de Justicia discrimine y escoja políticamente qué personas van no sé dónde y jodió la democracia y transformamos la justicia en una apariencia (…) en lo que era antes del año 90, que una pantomima de justicia controlada por el Poder Ejecutivo en una dictadura”.