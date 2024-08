Comparte

Este jueves, el abogado Juan Pablo Hermosilla visitó a su hermano Luis Hermosilla, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, en el marco del caso audios.

A la salida, conversó con la prensa para abordar los últimos comentarios en contra del Gobierno, principalmente los dichos del Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Luis Cordero.

“Hablé sobre el tema de las lamentables declaraciones del Presidente Boric y le dolió. Le dolió porque, como les digo, hay una regla moral básica que uno la aprende de chico: A la persona que está en el suelo, uno no la patea. Eso no se hace”, dijo el jurista.

Más adelante, insistió que para reparar “esta tragedia” se debe hacer con “transparencia y confiando en el sistema judicial”.

“Si Luis tiene que cumplir condena el día de mañana, porque eso establece el tribunal, bueno, está bien. Ahí pierde su principio de inocencia, pero yo no voy a aceptar que no se respete su principio de inocencia antes de que sea condenado“, sostuvo el abogado.

También aprovechó de volver a enfatizar que “hay que evitar que esta causa se politice“.

Juan Pablo Hermosilla sostiene que “hay que evitar que esta causa se politice”. – Agencia Uno.

Juan Pablo Hermosilla: “Esto no lo empecé yo, lo empezó el Gobierno”

Respecto al ministro Cordero, reiteró que no puede criticar “sin ningún derecho”, que “no puede salirse de sus atribuciones legales”, ya que es un funcionario público.

“Si él se toma el derecho fuera de la ley, de salir a criticar sarcásticamente lo que yo he dicho, lo menos que yo tengo se llama legítima defensa”, apuntó Juan Pablo, junto con remarcar que “esto no lo empecé yo, lo empezó el Gobierno. Si el Gobierno decide o sigue tratando de afectar los derechos de mis clientes, yo me voy a defender”.

“Espero que esto no siga escalando y que se respete la Constitución, que no se sigan cometiendo estos errores”, indicó, agregando que “es mi obligación plantear cuando se están infringiendo los principios constituciones”.