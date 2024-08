Comparte

El seremi de Salud de Tarapacá, David Valle, confirmó este viernes que en Chile se registró un caso importado de mpox (viruela del mono) en la región.

De acuerdo a la autoridad sanitaria, el caso ocurrió el pasado 23 de julio, cuya persona fue internada en el Hospital Regional de Iquique. “El paciente ya pasó la etapa de aislamiento de la enfermedad”, dijo Valle.

“Ahora netamente está hospitalizado para ver ciertas situaciones de salud complejas que arrastraba antes de ser contagiado por mpox”, señaló.

Junto con esto, el seremi de Salud explicó que “es una situación en particular, además de darle calma a la población, no es la nueva variante de mpox que se ha visto en otros países“.

“Los casos de mpox, tanto en el país como este en la región, son casos importados, no hay un contagio de forma autóctona“, aclaro.

“Darle la tranquilidad a la población de que esto, que salió el día de hoy en un periódico regional, es un caso que ya sucedió y que ya obviamente está resguardado por todos los cuidados que se le han dado en el Hospital Regional de Iquique”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que después de esto no se registran casos confirmados y que se trata del único hasta la fecha del presente años.

Emergencia sanitaria internacional por mpox

Cabe recordar que la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró el pasado 14 de agosto emergencia sanitaria internacional por brote de este virus.

“El comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado esa recomendación”, indicó en aquella ocasión.

Mientras que el Ministerio de Salud (Minsal) decretó alerta sanitaria en el país por esta enfermedad el 20 de agosto.

“Hemos hecho una declaración de alerta sanitaria, que en este momento está en la Contraloría, para disponer de todas las medidas administrativas y de las capacidades en caso de detectar casos”, comentó en esa oportunidad la titular de la cartera, Ximena Aguilera.