Este fin de semana, un reportaje de Ciper reveló nuevos detalles sobre los chats extraídos del teléfono del abogado Luis Hermosilla, que podrían evidenciar su rol en el cierre del Caso Caval. Según estos registros, Hermosilla habría intervenido para alcanzar un acuerdo que retirara la acusación de estafa contra Natalia Compagnon, exesposa de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet.

Dentro de estas gestiones, Hermosilla contactó a Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Bachelet y exministra de la Segpres en el gobierno del presidente Boric. Sin embargo, tras la publicación del reportaje, Uriarte aclaró que, aunque fue contactada por Hermosilla, no realizó ninguna gestión relacionada con el caso.

Uriarte descarta gestiones para Hermosilla por caso Caval

En una declaración otorgada a CNN Chile, Uriarte explicó que Hermosilla la contactó para informarle sobre los obstáculos que enfrentaba en su intento de desistir de la querella presentada contra Compagnon y Mauricio Valero. Estos inconvenientes se debían, según Hermosilla, a la oposición de Sebastián Dávalos, quien deseaba llevar el juicio hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia.

Uriarte enfatizó en que no tuvo ninguna participación en el proceso. “Luis Hermosilla me contactó, indicándome que, como abogado querellante, estaba presentando un desistimiento de la querella interpuesta por su representado en contra de la señora Compagnon y el señor Valero, y que se estarían presentando inconvenientes para materializar dicha gestión por el desacuerdo del señor Sebastián Dávalos, quien querría llevar el juicio hasta las últimas consecuencias para demostrar su total inocencia”.

La exministra subrayó que no advirtió gestiones posibles por su parte y que nunca participó ni tuvo relación alguna con los hechos vinculados al desistimiento de la querella. “No realicé gestión alguna para destrabar eventuales inconvenientes entre los incumbentes en esa causa judicial, pues no tengo contacto, directo ni indirecto, con quienes fueron parte en ella”, afirmó Uriarte.

Además, Uriarte aseguró que desconoce los términos del eventual acuerdo asociado al desistimiento de la querella, reafirmando su distanciamiento de cualquier intervención en el proceso.