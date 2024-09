Comparte

El ministro de Justicia, Luis Cordero, enfrentó este miércoles varias preguntas relacionadas con su reunión con la ahora suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La interpelación surgió luego de que El Mercurio revelara que ambos compartieron una cena en abril de 2023, cuando Vivanco aún era vocera del tribunal.

La situación ha generado cuestionamientos, especialmente tras la apertura de un cuaderno de remoción en su contra por presunto tráfico de influencias vinculado a chats con el abogado Luis Hermosilla.

Cordero explicó que la reunión fue una invitación de la ministra, subrayando: “Como ministro de Justicia, a mí legalmente me corresponde el vínculo con el Poder Judicial”.

Asimismo, el representante de Justicia en el Ejecutivo afirmó que el encuentro se declaró de acuerdo con las normativas pertinentes y aseguró no ver ninguna irregularidad en el hecho.

Ante los cuestionamientos, el ministro aclaró que la cita fue organizada por Vivanco, con la participación de otros profesores de Derecho. “No veo cuál es la irregularidad. Es una invitación que ella me formuló. Recuerdo que en ese momento ella era vocera de la Corte Suprema”, declaró Cordero.

Además, explicó que ha mantenido conversaciones con otros ministros de la Corte Suprema sobre temas relacionados con el Poder Judicial, pero no sobre los casos que les afectan: “Si usted me quiere preguntar si he hablado sobre los casos que a ellos les afecta, no”, enfatizó.

Agencia Uno.

Cuestionamientos por parte de diputados al ministro Cordero

La diputada independiente Camila Musante afirmó que la Controlaría General de la República debe pronunciarse respecto a la cena. “Ante la duda es mejor despejarlo, y creo que es la Contraloría quien nos podrá dilucidar si es que esta reunión está bien que se haya realizado en un marco de informalidad y sin registro, o correspondía registrarla por la plataforma del lobby”.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) desdramatizó la situación, afirmando que muchas autoridades se han reunido con Vivanco: “No por eso necesariamente tiene que responsabilizarse a estas autoridades como también interventoras o investigadas”.

Mientras tanto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) expresó preocupación, señalando que “el ministro de Justicia queda moralmente invalidado para seguir refiriéndose al caso”.

Finalmente, el diputado Roberto Arroyo (PSC) manifestó su expectativa de que no surjan nuevos antecedentes comprometedores: “Espero que después no salga un nuevo antecedente que revele que en la cena se trataron temas más allá de lo institucional”.