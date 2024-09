Comparte

Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina y, aunque, los feriados oficiales

comienzan la próxima semana, muchas personas se tomaron días adicionales

para disfrutar de una celebración extendida.

Con esto, se espera que gran parte de los ciudadanos aprovechen la oportunidad para salir de la Región Metropolitana, lo que provocará importantes congestiones en las principales

carreteras de salida de la capital.



Rafael Delpiano, doctor en Ciencias de la Ingeniería y experto en transporte,

advierte: “si quieres evitar el estrés del tráfico, recomendaría no salir el martes 17

por la tarde, ya que se espera que sea el día con mayor afluencia de vehículos por

los cinco principales accesos a Santiago”.



Sin embargo, este no sería el único momento crítico para viajar. Delpiano añade que

“tampoco aconsejaría salir el miércoles 18 por la mañana, que es cuando se

espera que salga la mayoría de las personas que no pudieron hacerlo el 17 por la

tarde”.



Finalmente, expone que el regreso podría ser aún más complicado.



“Recomiendo evitar a toda costa volver el domingo 22. El sábado 21 también será

complejo, dependiendo del lugar desde donde regresen. Si les toca volver en

alguno de esos días, será fundamental armarse de paciencia”, concluye.