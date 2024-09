Comparte

La reciente medición del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) ha revelado que el 58,8% de los encuestados celebrará las fiestas patrias con menos dinero en comparación con 2023. Además, el 28% de los participantes afirmó que festejará con la misma cantidad de dinero, mientras que solo el 13,1% lo hará con más.

“Estos resultados reflejan la actual situación económica del país y cómo la inflación impacta en el día a día de la población. De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta, entre quienes recibirán el 18 con menos o igual dinero, el 47,7% indicó que ajustará su presupuesto gastando menos en salidas, realizando celebraciones más pequeñas o reduciendo el gasto en comida”, explica Felipe Bettancourt, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS.

Más de la mitad no asistirá a fondas

En consonancia con lo anterior, el 54,5% de los encuestados afirmó que no asistirá a fondas este año. Un 21,8% aún no está seguro, y solo el 23,7% confirmó su asistencia. Entre las razones para la indecisión o la decisión de no asistir se encuentran el alto costo de las cosas (63%), la delincuencia (52%) y el peligro asociado a conductores en estado de ebriedad (30,2%). Además, un 29,9% manifestó que simplemente no le gustan las fondas.

En cuanto a posibles salidas fuera de su ciudad de residencia, el 71% indicó que no planea viajar durante estas Fiestas Patrias. Cuando se les preguntó con quién celebrarán, la mayoría mencionó que lo hará con la familia (67,8%), mientras que otro grupo dijo que celebrará con familia y amigos (20,8%).

Valoración del Origen de la Celebración

Sobre el origen de la celebración, la encuesta Chile Nos Habla muestra que 4 de cada 5 chilenos tiene claro que el 18 de septiembre se conmemora la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Solo el 14,7% erróneamente respondió que se celebra la independencia de Chile.

En cuanto a las festividades favoritas, el 37,5% se inclinó por la Navidad, y el 36,1% por las Fiestas Patrias. Un 15,7% mencionó que ninguna festividad del año es la que más espera. Entre los que prefieren el 18 de septiembre, el principal motivo es la sensación de unidad e identidad nacional (36,5%).

Más del 70% intenta bailar cueca

Respecto a la identidad chilena, más de la mitad de los encuestados eligió la bandera chilena como el símbolo que mejor la representa (55,9%). En comparación, las comidas tradicionales fueron mencionadas por el 12,9% y la cueca por el 11,6%.

A pesar de la baja inclinación hacia la cueca como símbolo, el baile nacional es la música preferida para escuchar durante la celebración (36,6%). Más atrás se encuentran el folclore (30,3%) y la cumbia (11%). Entre las canciones más representativas, la cueca “La consentida” lidera con un 36,4%, seguida por “Chile lindo” (25,5%) y “Guatón Loyola” (21,1%).

En cuanto a las habilidades para bailar cueca, más de un tercio afirmó saber bailarla (35,4%), un 37,2% intenta aprenderla, y el 27,4% dijo no saber. Al consultar si en Chile se enseña el baile tradicional, las opiniones están divididas en 50% sí y 50% no.

La empanada y el terremoto: Favoritos de las fiestas

Sobre las actividades dieciocheras, el 50,5% mencionó que preparar comida típica es la principal actividad, seguida por asistir a una fonda (10,3%) y bailar cueca (9,9%).

Entre las preparaciones tradicionales, el 68,2% eligió la empanada como la comida más característica, seguida por el asado chileno (17,5%). Al preguntar cómo prefieren las empanadas, casi la mitad prefiere las que contienen aceituna, huevo y pasas (47%), mientras que el 39,7% prefiere sin pasas.

Finalmente, el terremoto es el trago típico favorito, con un 51,3%, superando a la chicha (26,1%) y al vino (17,2%).