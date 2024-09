Comparte

Un mono Cai escapó desde el zoológico de Quilpué, Región de Valparaíso. Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el municipio informó sobre el extravío del animal.

“En horas de la mañana de este domingo, en circunstancias que aún se investigan, un mono de la especie Cai escapó de su hábitat en el EcoParque Municipal. En estos momentos está siendo buscado por personal municipal y Carabineros”, indicaron.

Mono escapó desde el zoológico EcoParque Municipal de Quilpué

Además precisaron que, si bien la especie no es peligrosa ni agresiva para la comunidad, “en caso de ser avistado, el llamado es a no acercarse y a no alimentarlo“. E hicieron un llamado a dar aviso de inmediato a Carabineros, al SAG o a personal municipal”.

Desde el municipio, además, advirtieron que “iniciaremos una investigación interna para determinar las responsabilidades funcionarias en el escape de este mono”.

“El animal se encuentra con su manejo sanitario al día“, precisaron.