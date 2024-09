Comparte

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió este lunes al proyecto del Gobierno para reemplazar al CAE, evitando confirmar una fecha en la que se realizará la presentación de la iniciativa.

Cabe destacar que durante el fin de semana surgió la hipótesis de que el proyecto se presentaría durante esta semana tras las Fiestas Patrias, a través de una cadena nacional.

“Yo no me voy a hacer cargo de las especulaciones que han surgido, lo que hacemos para efectos del ingreso del proyecto es una decisión que el gobierno va a tomar cuando tenga que tomarla, más allá de lo que pueda informarse en distintos medios de comunicación, de si va a haber una cadena o no va a haber una cadena, la verdad es que eso a nosotros no nos apremia”, declaró.

“Dijimos que post 18 este proyecto va a ingresar. Esto significa que obviamente tenemos que visualizar nuestra agenda“, afirmó.

“Todavía tenemos que revisar bien los tiempos, porque efectivamente, si no vamos a estar en Chile con el Presidente, es difícil que ocurra. Se nos empalma además con la ley de presupuesto, por lo que tenemos que dar el espacio para que la Ley de Presupuesto se discuta”, declaró.

“Sería muy mala idea, desde el punto de vista político, juntar las dos discusiones al mismo tiempo. Creemos que cada cosa tiene que tener su momento y por cierto vamos a ordenar la agenda legislativa. Pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno en función del diseño legislativo más adecuado”, añadió.