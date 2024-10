Comparte

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la formalización que está enfrentando por su eventual responsabilidad de mando en el estallido social, señalando que “es fácil hoy hacer imputaciones, pero había que estar ahí“.

“La imputación que el día de hoy se nos ha hecho carece de mucho. No solamente de información relevante, sino que también omite muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió en esa época”, declaró tras finalizar la audiencia de este miércoles.

“Vivimos yo creo que uno de los hechos históricos más violentos desde la vuelta a la democracia en nuestro país”, agregó.

“Los carabineros hicieron lo que pudieron dentro del mandato constitucional que nos obligaba a restablecer el orden que era quebrantado todos los días con actos violentos, destructivos, donde atacaban permanentemente a nuestros Carabineros“, añadió.

“Las manifestaciones pacíficas y sociales tienen límites, y los límites están cuando empiezan a quebrantar el orden y cuando empiezan a afectar a los derechos de los demás, a los derechos de la ciudadanía”, señaló Ricardo Yáñez.

“La policía, Carabineros, en este caso, tenía la obligación de restablecer el orden con los elementos, con las herramientas y en las normas que el Estado nos había entregado. Eso fue duro, fue difícil, hay que acordarse de lo que pasaba en aquella época”, advirtió.

“Es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ello, pero había que estar ahí“, sostuvo.

“No habrá justicia sin considerar el contexto en que se vivió ese periodo, y no podemos dejar la democracia en manos del vandalismo y la destrucción. Sin orden no hay patria y sin orden hay caos, y con caos nuestro país no se desarrolla, ni crece ni avanza”, cerró el ex general director de Carabineros.