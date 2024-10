La consultora de educación universitaria Quacquarelli Symonds (QS) publicó este jueves el ranking de las mejores universidades de América Latina, el cual abarca 23 países de Latinoamérica y del Caribe.

El listado analiza en total 437 casas de estudio a lo largo de toda la región, destacándose dos casas de estudio chilenas dentro del top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica.

De esta manera, en la edición N°14 del listado, fue la Universidad de São Paulo, de Brasil, la que se adjudicó el primer lugar por su “excepcional producción investigadora y su colaboración internacional”.

El podio lo completan otra casa de estudios brasileña y la primera universidad chilena que aparece en el Top 10. En concreto, es la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) la que se ubicó en segundo lugar.

Por otro lado, la Universidad Estadual de Campinas, logró el tercer lugar del ranking.

Ubicada en el sexto puesto, aparece la Universidad de Chile, siendo esta la segunda casa de estudios nacional en el Top 10.

Dentro de los 50 primeros puestos, se encuentran también la U. de Concepción (11), La U. de Santiago de Chile (17), la U. Adolfo Ibáñez (23), la PUC de Valparaíso (24), la U. Diego Portales (37), la U. Austral de Chile (38), la U. Técnica Federico Santa María (40) y la U. de los Andes (48).

Al respecto, el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, expresó que “la educación superior en la región sigue afrontando retos relacionados con la inversión, el acceso y la disponibilidad de recursos”.

En ese sentido, hizo un llamado a la región a mejorar y los sistemas de financiación para así hacer frente a los problemas presupuestarios y de personal que se viven en las distintas universidades de América Latina y del Caribe.

Revisa el ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe en el siguiente enlace.

🌎The QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2025 are now live!https://t.co/XIDc6GUQHP#QSInsights #QSWUR @worlduniranking pic.twitter.com/7tQv3JqrDC