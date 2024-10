Comparte

Parlamentarios de Chile Vamos presentaron un documento con propuestas concretas para enfrentar la crisis migratoria que afecta al país y mejorar la seguridad en las zonas fronterizas, en el marco del Presupuesto 2025.

El documento, elaborado por Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, incluye una serie de medidas que buscan resolver el problema del ingreso irregular y ejecutar las más de 30 mil expulsiones pendientes.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) expresó su preocupación por la situación en la frontera de Tarapacá, acusando que “la región de Tarapacá está en total abandono”.

“Se ha invertido en tecnología, pero no hay capacidad de reacción. Vamos a tener toda la tecnología necesaria en la frontera para que las Fuerzas Armadas, la PDI o Carabineros avisten a quienes vienen para ingresar, pero una vez que estas personas lleguen a la frontera, van a ingresar igual. No hay ninguna capacidad de respuesta para que estas personas no entren”, expresó.

A lo anterior, enfatizó que “queremos expulsiones, que puedan reconducir, que esta gente no entre como Pedro por su casa. Es el momento de acciones concretas, queremos zanjas, queremos cercos, queremos medidas que de verdad hagan que la frontera de Colchane esté controlada”.

Compra de avión para expulsiones

Una de las medidas principales es la compra de un avión para la Subsecretaría del Interior, destinado a agilizar las expulsiones de migrantes que han ingresado ilegalmente al país. La aeronave tendría una capacidad para 200 personas (150 migrantes y 50 escoltas), permitiendo ejecutar 24 vuelos anuales con un ahorro considerable en los costos operativos, comparado con el sistema actual.

El valor total estimado del avión es de US$20 millones, con un costo operativo anual de US$3.88 millones, lo que permitiría recuperar la inversión en menos de dos años.

El diputado Andrés Longton (RN) respaldó esta medida señalando que “la propuesta de adquirir un avión propio para expulsiones, junto con la construcción de cercas y otras medidas de seguridad, es una opción más eficiente y disuasiva para enfrentar el grave problema de seguridad nacional que tenemos”.

También el parlamentario agregó que “esta inversión permitirá agilizar los procesos y reducir costos a largo plazo, además de proteger al país de la migración ilegal y de criminales que se aprovechan de la permisividad del Gobierno”.

Una de las medidas es la compra de un avión para la Subsecretaría del Interior para agilizar las expulsiones. – Agencia Uno – Referencial.

Construcción de reja fronteriza

Además de la compra del avión, la otra propuesta de Chile Vamos consiste en la construcción de una reja fronteriza de 300 kilómetros en Colchane, con un costo estimado de US$300 millones, inspirada en modelos internacionales como las fronteras de Ceuta y Melilla.

Este plan incluye tecnología de detección avanzada y cámaras de vigilancia, lo que reduciría la presión sobre las fuerzas de seguridad.

Sobre a esto, Bellolio indicó que “el Gobierno continuamente se excusa para no ejecutar las expulsiones de quienes ingresan ilegalmente o no permitir que los extranjeros presos cumplan sus penas en sus países de origen”.

Igualmente, apuntó que “esto refleja una preocupante combinación de falta de gestión y falta de voluntad política, impulsada por una ideología que promueve fronteras descontroladas”.

“La compra de aviones para expulsiones, la construcción de cercos y zanjas, así como otras medidas de seguridad en las fronteras, son fundamentales para garantizar una migración responsable y contribuir de manera efectiva a la seguridad nacional“, manifestó.

Otra propuesta consiste en la construcción de una reja fronteriza de 300 kilómetros en Colchane. – Agencia Uno.

Chile Vamos afirma que “son mecanismos de protección”

Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN) pidió no ver una zanja o una gran reja “como mecanismos de segregación”. A su juicio, “son mecanismos de protección, de una vez por todas, para los chilenos y sobre todo para las zonas como Antofagasta, que colindan con pasos fronterizos”.

Finalmente, el diputado Jorge Alessandri, expresó que “nosotros hacemos una propuesta concreta, valorizada, en términos de logística para las expulsiones, en términos de vigilancia con drones y tecnología porque lamentablemente, este Gobierno, cuando se trata de propuestas concretas, plazos para concretarlas, definiciones estratégicas, se quedan solamente en los sueños”.

Chile Vamos insiste en la urgencia de implementar estas propuestas en el presupuesto 2025, con el objetivo de tomar acciones concretas que aseguren el control de la frontera y reduzcan la migración irregular, mejorando así la seguridad del país.

Comunicado de prensa.