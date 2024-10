Comparte

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, abordó este viernes la presentación de un escrito con los alegatos de defensa por el cuaderno de remoción que inició el máximo tribunal en contra de la suspendida ministra, Ángela Vivanco.

Melo dijo que aún no hay una fecha para los alegatos, pero lo más probable que el próximo lunes 7 de octubre “el pleno analice las solicitudes que puedan venir y los antecedentes, con el objeto de fijar la audiencia que tiene que llamarse a un pleno extraordinario para conocer el cuaderno de remoción“.

“No hay un plazo establecido, puede ser dentro de la semana o la siguiente, pero normalmente estas cuestiones se ven relativamente en forma expedita”, precisó.

Vivanco habló, en entrevista con TVN, de un trato poco deferente y que el proceso “ha sido muy muy duro”, como también “se ha aplicado poco o nada” su presunción de inocencia.

Al respecto, la vocera del máximo tribunal señaló que “entiendo las expresiones que ha vertido, porque es lógico, hay que ponerse en los zapatos de la persona que está siendo investigada, que está siendo acusada de algunas irregularidades y ella está en todo su derecho de dar a conocer lo que siente”.

“Yo por lo menos nunca he tenido una diferencia con la ministra, no tengo por lo menos en lo que a mí corresponde, y no he visto tampoco un maltrato hacia su persona“, afirmó.

“Lo que se está haciendo acá es un procedimiento muy expedito, que establece la Constitución, el Código Orgánico, en relación con el cuaderno de remoción”, agregó.

Por otro lado, la suspendida ministra dijo que el fallo ya estaría redactado. Ante esto, Melo sostuvo que no ha visto ninguna decisión adoptada por el Pleno. “Estábamos esperando la llegada de la contestación y en su momento se redactará conforme a la decisión que adopta el Tribunal Pleno, como responde”, expresó.