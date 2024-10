Comparte

Durante la madrugada se registró un nuevo turbazo en la Región Metropolitana, en esta ocasión la afectada fue una mujer de 70 años que sufrió el robo de su domicilio ubicado en Independencia.

Según las autoridades, fueron al menos cinco delincuentes quienes rompieron la puerta de la casa e ingresaron para robar una serie de especies, escapando abordo del auto de la víctima, el cual también sustrajeron.

Por otro lado, la víctima narró que en medio del ilícito, intentó razonar con los antisociales, llegando al punto de incluso abrazar a uno de ellos y suplicarle para que no le robaran.

Sin embargo, estos no hicieron caso a la mujer, agrediéndola y continuando con el robo.

“Estaba sentada en la mesa del comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola”, señaló.

“Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también. Estoy segura de que la ternura que mostré al abrazarlo lo descolocó”, comentó.

Por su parte, el subcomisario Tomás Riffo, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, informó que “aproximadamente cinco sujetos ingresan mediante fuerza al interior de este domicilio donde se encontraba una persona adulta mayor”.

“La intimidan y además violentan a fin de sustraer diversas especies. La víctima resulta lesionada producto de este forcejeo y además un vecino que la auxilió, los sujetos lo golpean”.

De momento la PDI continúa las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este turbazo registrado en Independencia.