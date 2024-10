Comparte

El exministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Joaquín Brunner, se sumó al debate y analizó el proyecto de nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

Según reflexionó en “La Mañana de Agricultura”, “el problema que tenemos al frente que tiene que ver con cómo se estructura la ayuda a los estudiantes, es un tema importante, no es el que me parezca más decisivo para la educación superior, mucho menos para el conjunto del sistema educacional chileno, pero ciertamente que el tema de la condonación, independiente de que el Gobierno lo haya levantado o no, es un tema que tenemos que enfrentar”.

“Y que hay que encontrar una manera efectivamente de condonar muy limitadamente a aquellas situaciones que realmente lo merezcan, y hay que dar una oportunidad para hacer una especie de reprogramación general, de modo tal de que efectivamente podamos tener un sistema de crédito saneado”, añadió en el espacio radial.

No obstante, el exsecretario de Estado también profundizó en la idea de legislar “sobre el saneamiento, la modernización, y la puesta al día del régimen de créditos estudiantiles en general”.

“Y desde ese punto de vista, el Gobierno no es que esté haciendo algo completamente fuera de lugar. Está dentro de un tema que necesita ser tratado”, sostuvo.

¡Avanzamos por la educación superior en nuestro país!

Esta mañana, el Presidente de la República Gabriel Boric Font, lideró la firma del proyecto de ley que busca poner #FinAlCAE. Esta iniciativa propone un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que… pic.twitter.com/2M9OJSDqtD — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) October 8, 2024

FES y Fin al CAE

“El tratamiento que propone a mí me parece insatisfactorio”, expresó Brunner sobre la propuesta del Ejecutivo.

Esto “desde la perspectiva de que a mediano y largo plazo, que es la parte importante de la estructuración de un crédito, en realidad ha entrado en una propuesta extremadamente compleja, con muchas artistas y tratando de tocar múltiples aspectos del financiamiento estudiantil, que al final de cuenta, de llevarse adelante tal como está el proyecto, terminarían traspasando prácticamente todo el costo de la educación superior al Estado”, dijo.

Por otra parte, el exministro de la Segpres, argumentó que “afectaría claramente a las instituciones en general, no digo solamente a una u otra institución, sino que a la generalidad de las instituciones en cuanto a sus ingresos actuales, volviéndolos completamente dependientes del ciclo económico fiscal y del ciclo político de cada Gobierno”.

“Y esas son cuestiones que el sistema chileno, en su trayectoria de los últimos 30 años, ha sorteado muy bien y ha terminado teniendo una sólida estructura en el campo de la educación superior, que creo que aquí se vería alterada por esta propuesta, que es esta creación del FES. De modo tal que esa es la parte que a mí me parece que debiéramos ahora profundizar en el debate público, y bueno, efectivamente, espero que el Gobierno esté abierto a cambiar gradualmente la propuesta que realizó”, concluyó.

