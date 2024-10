Comparte

En la segunda segunda semana de octubre, la aprobación del Presidente Gabriel Boric llegó al 32%, tras la presentación del proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que pone fin al Crédito con Garantía Estatal (ex CAE); en la misma misma línea, el 81% supo del anuncio y el 71% se mostró de acuerdo de la iniciativa.

Este domingo se entregaron los resultados semanales del sondeo Plaza Pública de Cadem, en donde se evaluó el anuncio del proyecto que pone fin al CAE.

Fin al CAE: 71% de acuerdo con proyecto FES

Dentro de este contexto, el 81% de los encuestados señaló que supo o escuchó hablar del anuncio del mandatario, mientras que el 19% no se informó. Respecto a la aprobación de la iniciativa, el 71% se mostró de acuerdo la propuesta de financiamiento, el 20% está en desacuerdo, un 7% no sabe o no responde y, el 2% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Por otra parte, también se evaluó la gestión del Presidente Boric. En la segunda semana de octubre, la aprobación del mandatario cayó 2 puntos, llegando al 32%. Mientras, su desaprobación aumentó 3 puntos, para llegar al 60%.

En otro ámbito, también se consultó por el impacto del bullado caso “Audios”. Dentro de este punto, al 65% no le sorprendió mucho “porque es habitual entre la elite”. En constraste, al 21% le sorprendió y le parece escandaloso.