Una reciente investigación de Automóvil Club de Chile arrojó resultados en materia de seguridad vial. Entre ellos, que el 56% de los automovilistas reconoce cometer una o más imprudencias viales al día, y que solo el 45% trata de respetar la Ley del Tránsito en todo momento.

La encuesta, realizada a 500 automovilistas de diferentes comunas urbanas del Gran Santiago, mostró que el 25% de estos usuarios está dispuesto a pasar una luz roja, cifra que se incrementa al 36% si estos tiene certeza de que no exista fiscalización.

En tanto, el 41% desconoce la manera en que hay actuar ante una luz amarilla del semáforo.

Estudio: Otras cifras

Además, el 20% de los conductores consideró que no es grave manejar tras haber consumido alcohol.

Según explicó Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club, “las autoridades en Chile no pueden seguir llamando al autocuidado para frenar los siniestros viales, eso no es una política pública y jamás lo será. Ya se comprobó que los chilenos no están dispuestos a modificar su comportamiento vial y lo que falta es una mayor decisión del Estado para proteger a las personas”.

“Estamos en presencia de conductores de bajísima calidad, ante analfabetos viales, que son incapaces de cuidarse y menos de proteger a terceros, y por lo tanto, quien esté gobernando no puede desentenderse de esta brutal realidad”, sumó.