Comparte

En el marco de la conmemoración de los 25 años del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, afirmando que pese a la crisis en el sistema judicial “nada nos va a amedrentar”.

“Desde los primeros pasos, donde comenzaba esta historia, sin nada en donde aferrarnos, más que las gana de ser algo nuevo e histórico para el país, con una profunda vocación de servicio público y amor por Chile”, señaló.

“En estos 25 años hemos confirmado nuestro compromiso, responsabilidad, construcción de equipos de trabajo y también hemos sido testigos de matrimonios, nacimientos, amor, amistad, tragedias”, continuó.

“Al mismo tiempo hemos debido enfrentar distintos escenarios, distintas leyes y tecnologías, infraestructura insuficiente, adversidades climáticas, como terremotos e inundaciones”, agregó.

“No obstante, seguimos de pie, porque si hay algo de lo que hay que enorgullecerse, es que hemos superado los desafíos que nos ha tocado enfrentar y hoy no será distinto”, sentenció.

Fiscal Nacional por crisis en sistema judicial: “El trabajo se hará pese a quien pese,”

“Sabeos que esta celebración no puede abstraerse de lo que pasa a nivel nacional, y como afecta al Ministerio Público. No cabe duda de que hay una crisis de confianza en el sistema judicial, y no estamos exentos de aquello”, añadió.

“Tenemos en nuestras manos importantes investigaciones que nos han significado críticas, acusaciones e incluso, amedrentamientos”, comentó el fiscal nacional.

“Déjenme decirles con mucha fuerza, estoy seguro de que nada de esto nos va a amedrentar. Confío plenamente en el trabajo que realizan todos y todas ustedes (Fiscalía). No solo superaremos estas circunstancias, sino que lo haremos con el profesionalismo y el amor por Chile, que nos caracteriza”, agregó.

“El trabajo se hará pese a quien pese, pase lo que pase, y pisemos a quien pisemos, sin titubeos, sin temores. Nuestro compromiso es con el Estado de derecho y no estamos dispuestos a cruzar esa línea”, afirmó.

“No nos temblará la mano para fortalecer nuestra orgánica interna y enfrentar todos los temas que nos aquejan”, cerró Ángel Valencia.