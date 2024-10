Comparte

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó este domingo la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Además, la secretaria de Estado justificó la decisión de no contactar a la denunciante tras tomar conocimiento de los hechos.

“Me parece muy grave que, en medio de un caso de tanta gravedad (…) parlamentarias me acusen de no hacer cosas, desconociendo la ley (…) No nos pusimos a disposición llamándola personalmente y eso es lo correcto”, señaló Orellana, quien además explicó que no le corresponde presentar la denuncia, excepto cuando la víctima “nos otorga la representación”.

Junto a lo anterior, la ministra se refirió a los cuestionamientos de parlamentarias en el marco de la denuncia: “Vienen varias (diputadas) acusando de distintas cosas. A mí me parece insólito que cuando tenemos un delito de violación denunciado contra un hombre, la reacción es contra la Ministra de la Mujer“, expresó Orellana.

Sobre su decisión de no contactar a la víctima, la ministra indicó: “Quizás podría ser más popular, más cuñero (sic), más viral, el que yo dijera ‘sí, yo como ministra la llamé personalmente’, pero eso no es correcto. Yo soy una ministra de Estado y aquí estamos hablando de un exsubsecretario que está acusado. Eso podría ser interpretado de distintas formas”.

Finalmente, Orellana comentó que “si la estuviéramos llamando, sería atosigarla“: “¿Qué es lo que corresponde y qué fue lo que hicimos? llamar a la institución donde ella denunció y que es la que mantiene el contacto, que es la Fiscalía Centro Norte”, cerró la ministra.