Diputadas de oposición lanzaron su crítica a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, por su actuar en marco de la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Oposición lanza crítica actuar de la ministra Orellana

Para la diputada Carla Morales (RN), la ministra está dando “aletazos de ahogada” y “sigue sin asumir su poca reacción, tardía y sin compromisos. Hoy la vimos muy pasiva, evadiendo su responsabilidad y claramente las preguntas”.

“Me acuerdo cuando Gabriel Boric era candidato y expresó enérgicamente que su Gobierno se va a caracterizar por reconocer sus errores. Esto toma más fuerza cuando este viernes el mismísimo Presidente Gabriel Boric dijo con mucha fuerza que en el Caso Monsalve ellos van a responder y tener todo el tiempo posible de transparentar y llegar a la verdad de todo…, pero no”, agregó.

En la misma línea, cuestionó que “la ministra de la Mujer hoy se dedicó a explicar los marcos legales de la Ley Antonia, explicar brevemente la Ley Karin, pero no de reconocer que no es la persona idónea para el cargo de Ministra de la Mujer. Es un gobierno de cartón en temas relacionados a la mujer. Este gobierno se ha caracterizado por llegar tarde a todo, recién este fin de semana entregan ayuda psicológica a la víctima del ex subsecretario. La permanencia de Antonia Orellana en su cargo es insostenible”.

Por su parte, la diputada Catalina del Real (REP), criticó la idoneidad de la ministra para el cargo. “No podemos tener a Antonia Orellana en un cargo que no lidere 100% y mucho menos comprometida. Ella se defiende que no sabía nada porque estaba fuera de Chile. Entonces, ¿quién le informa a ella cuando está de gira? Me pregunto qué sucede con sus asesores o jefa de gabinete. Cuando una autoridad de este gobierno está de gira, entonces no sabe nada de nada“.

“Realmente tenemos un gobierno de aprendices y de cartón en temas relacionados con la mujer. Antonia Orellana no reconoce que actuó tarde en este caso, pero en otros, en cambio, sale con bombos y platillos a realizar puntos de prensa. Y hoy la vemos perdida en su relato y hablando de algo que creo que la ciudadanía no le interesa. A mi juicio, creo que la ciudadanía quiere escuchar la ayuda que tendrá la víctima de estos hechos”, agregó.

Por otro lado, su par, Karen Medina (IND), cuestionó el que “si el ex subsecretario Monsalve hubiese sido futbolista, la ministra hubiese sido mucho más clara y más dura en su discurso, en condenar los hechos. Lamentablemente hoy día lo que está haciendo está dando clases explicativas de los procesos que conlleva esta situación. Pero su discurso como ministra frente a este hecho, como parte de gobierno, además, hoy día debiera ser mucho más duro, enfático y claro en decir que este gobierno, a través de este cargo tan importante que, además, lideraba la seguridad, hoy día ha fallado a todo el país”.

“Lamentablemente esto demuestra el peso que tenía el ex subsecretario Monsalve en este propio gobierno y le han fallado a todo un país. Y la ministra que trae un historial de marchas en la calle, de defender los derechos de las mujeres, hoy día es suave en su discurso, explica, pero no condena la actitud que ha tenido este gobierno feminista a través de este hecho puntual, de este responsable que hoy día era el encargado de recuperar la seguridad de todas las mujeres y de todo un país.