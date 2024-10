Comparte

Este lunes se reportó un accidente de tránsito registrado durante el fin de semana en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos, donde un Carabinero provocó un grave choque tras saltarse un semáforo en rojo.

Las víctimas fueron identificadas como una madre de 46 años y su hija de 23, quienes se encuentran en estado grave tras ser impactadas por un auto que perdió el control, luego de que este fuera chocado por un carabinero que saltó una luz roja.

Según reportó el diario El Austral de Osorno, las afectadas esperaban para cruzar la avenida cuando fueron atropelladas.

Debido a la violencia del impacto, ambas víctimas salieron proyectadas hacia una sucursal bancaria cercana, mientras que el vehículo derribó un semáforo.

Al respecto, el capitán de guardia de Bomberos, Rodrigo Jara, informó que “Bomberos acudió a un accidente de tránsito de alta energía”.

“Uno de los vehículos, luego de ser colisionado, salió proyectado hacia la vereda del estacionamiento del Banco de Chile y pasó a impactar a dos mujeres que esperaban cruzar la avenida Nueva Mackenna”, agregó.

El uniformado en cuestión declaró por su parte que “iba manejando mi auto particular por Matta y la verdad no me percaté del semáforo que estaba en rojo, colisioné con el otro vehículo. Ahora hay que seguir el desarrollo de la diligencia”.

Por otro lado, el prefecto de Carabineros, coronel Miguel Ángel Valenzuela, detalló que se inició una investigación interna por el caso.

“Ambos conductores no iban bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Se dispuso una investigación interna para establecer si hubo alguna falta institucional”, expresó.