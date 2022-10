Comparte

La diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, se refirió al avance en el diálogo de los partidos políticos para impulsar un nuevo proceso constituyente, y dijo que "así como se está construyendo el nuevo proceso constituyente entre 4 paredes, el rechazo se mantendría o inclusive puede superar el 62% porque se necesita escuchar a la ciudadanía, ya que se debe tener claro un diagnóstico de los hechos que nos llevaron a esto”.

En esa línea, la parlamentaria agregó que "hay algunos sectores que quieren las mismas reglas o similares al del proceso anterior y por lo tanto el resultado será el mismo". Cabe señalar que las conversaciones se retomarán la próxima semana.

"La única diferencia serán los millones que se gastarán en un proceso que no está escuchando a la ciudadanía, inclusive no están considerando realizar un plebiscito de entrada para consultar si se quiere o no un nuevo proceso o reformas, anticipó la diputada Muñoz”, quien recordó que el gasto de la primera convencional constitucional fue cerca de $22.000.000 millones.

Según ha trascendido no han existido avances importantes en las conversaciones, ya que aún faltan materias por resolver, una de ellas es el rol de los expertos.

Para agilizar la discusión, se está impulsando una mesa de diálogo cerrada, compuesta por Chile Vamos y los partidos de Gobierno.