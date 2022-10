Comparte

El lunes 3 de octubre comenzará el CyberDay 2022, evento digital organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y en el que marcas y tiendas atraen a los consumidores con atrapantes ofertas.

Sin embargo, en este tipo de instancias las estafas por internet ya se han vuelto una costumbre, por lo que el llamado de los expertos en seguridad es a comprar en sitios oficiales y evitar caer en ofertas "demasiado atractivas".

Claudio Álvarado, director del Diplomado en Ciberseguridad Ofensiva y Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas Universidad de los Andes, entregó las principales claves para evitar pasar un mal rato con las ofertas del CyberDay.

"Hay que tener cuidado con los correos que son presuntamente de comercios legítimos pero que en realidad son estafas. Pueden haber correos con vistosos avisos de ofertas muy atractivas y al pinchar a un vínculo se puede conducir a un sitio impostor, que puede sustraer información personal e incluso bancaria, como tarjetas de crédito", sostuvo.

Al mismo tiempo, realizó un llamado a utilizar sitios web oficiales. "Hay que tener cuidado no solo con ver en la barra de direcciones que aparezca un candado, que eso nos dice que la comunicación es segura, pero eso no nos asegura que el sitio web sea legítimo. Hay que fijarse en el dominio. Que sea ".com" o ".cl". Otro tipo de dominios son sospechosos y pueden ser utilizados para estafas.

Álvarado también advirtió especial cuidado con los correos electrónicos que vienen con archivos adjuntos. "Presuntamente son catálogos y terminan en una infección".

Finalmente, llamó comparar precios y no dejarse llevar por ofertas extremadamente tentadoras.

"Para ver precios justos existen sitios de comparación histórica como "Canasta" y "Solotodo". Ellos llevan un registro de los precios y se puede ver si las ofertas son legítimas", finalizó el experto.