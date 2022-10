Comparte

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, defendió la opción de que la diputada de su mismo conglomerado Karol Cariola pueda presidir la Cámara Baja.

En conversación con El Mercurio, el líder del PC acusó que existe "una campaña de asesinato de su imagen política", aunque evitó dar nombres.

Ante las críticas por la posible designación de la ex líder estudiantil, considerando la derrota de Apruebo Dignidad en el plebiscito, lo que traería consigo una desventaja a la hora de encabezar el Congreso, Teillier manifestó que "entonces tendrían quitarle el derecho a todos los parlamentarios que estuvieron por el Apruebo".

Sobre Cariola, aseguró que "es una gran diputada, mayoría nacional, que tiene un gran arraigo incluso entre la población y tratarla de esa manera me parece es un abuso. Ella tiene todas las cualidades para ocupar cualquier cargo en el Parlamento y lo ha hecho muy bien hasta ahora".

Asimismo, afirmó que su imagen no les gusta a "algunos varones por el hecho de que ella es mujer".

"Creo que hay que conversar mucho más democráticamente y no descalificar a las personas por cuestiones que no tienen sentido. Espero que recapaciten y todos aquellos que firmaron ese acuerdo administrativo lo cumplan. Me parecería grave si se rompiera ese compromiso", cerró Teillier.