El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, viajará a Estados Unidos para reunirse este martes con el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien reside en ese país, para sostener una reunión en la que discutirán un posible acuerdo para organizar una primaria presidencial.

En el programa de Youtube que conduce Parisi, "Bad Boys", el ex candidato presidencial había insinuado la posibilidad de realizar unas primarias junto a Carter, la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles (con quien se ha acercado durante los últimos días) y otros parlamentarios.

En conversación con El Mercurio, el edil manifestó su admiración por el PDG, diciendo que "vino a abrir un espacio que no existía antes, en donde hay mucho sentido común, mucho mérito, con una comunicación con la gente, mediante redes sociales, que es una novedad en política".

Del mismo modo, destacó la figura de Parisi. "Me resultan atrayentes todas las personas que rompen con lo establecido y Franco, definitivamente, lo hace", sostuvo.

"A Franco Parisi no lo conozco, ni socialmente. Lo único que ocurrió es que él ha sido muy cordial, la gente que lo acompaña en "Bad Boys" también, por lo que sería muy mal agradecido en decir que no", agregó.

Tras ello, comentó que "me han dicho en más de una ocasión que por qué no me voy al PDG. Luego, Franco aumentó la apuesta diciendo que hagamos una primaria para elegir un candidato presidencial".

Sobre la reunión que sostendrá en Estados Unidos, comentó que "si voy a ser parte de un colectivo, quiero saber para qué, cuáles son las metas, y después, con quién", aunque aseguró que "quiero dejar claro, no voy a llegar con ningún compromiso después de la reunión, pero me parece que lo mínimo que puedo hacer es conocer a la persona, saber qué piensa; cara a cara".

"No es una frase hecha, no le tengo miedo a la competencia, y estoy seguro que si fuera a una primaria, puedo ganarla, pero me da mucho pudor siquiera hablar de primarias cuando hemos elegido a un Presidente hace ocho meses", sostuvo.

Rodolfo Carter defendió al PDG de las críticas y aprovechó de lanzarle un dardo al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

"Yo no tengo por qué descalificar ni al PDG por su juventud como partido, ni a su líder en particular. A mí me parece bastante más terrible conversar con el señor Teillier que con Franco Parisi"

Finalmente, aseguró que durante su gestión como alcalde no planea militar en el PDG por su compromiso con los vecinos de La Florida como independiente.

"No, hasta que no termine mi cargo en dos años más. Me comprometí con los vecinos, y me siento cómodo siendo independiente. Cuando termine mi período tomaré una decisión", concluyó Carter.