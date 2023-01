Comparte

Con la llegada de las vacaciones son muchas las familias que comienzan su planificación para salir de Santiago y deciden arrendar alguna cabaña, casa o departamento en la playa para disfrutar de unos días de relajo y descanso, no obstante, siempre deben tener en cuenta una serie consideraciones al momento de contratar este tipo de servicios para evitar ser víctima de estafadores e inescrupulosos.

Como primera medida para no caer en el cuento del tío, se debe solicitar cierta documentación al dueño o arrendador de la propiedad, tal como expresa la socia directora de Rojas Abogados, Lya Rojas, quien indica que “una medida preventiva y útil sería solicitar a quien le ofrece en arriendo un departamento o casa, una copia simple del certificado de dominio vigente de esa propiedad y de su cédula de identidad. Con ese documento usted puede saber quién es el propietario y si corresponde a la persona que lo ofrece".

"Con esto nos anticipamos a un eventual estafador típico que se queda con los anticipos de una propiedad de la cual no es dueño y la ofrece por internet o diarios. Si usted le pide estos dos documentos, seguramente no se los proporcionará y en ese caso, es preferible no arriesgarse”, puntualizó.

Del mismo modo, otra recomendación que entrega la jurista es “conocer la propiedad antes de pagar y llegar a ocuparla, si no puede ir personalmente, pedir a una persona conocida que concurra a verificar que la dirección existe, que tenga disponibilidad de arriendo y ver la calidad de las instalaciones generales, como también hablar con la persona encargada. Tampoco no está demás chequear por internet si la persona o empresa tiene algún reclamo o queja”.

Respecto al requisito de pagar por adelantado algún porcentaje o la totalidad del dinero que exigen algunos arrendadores o corredoras de propiedades, Rojas destaca que “muchos arrendadores exigen un anticipo para asegurar o reservar la propiedad y si uno no paga, seguramente van a preferir a quien sí esté dispuesto a pagar. Si lo hace, debe exigir boleta. Los inmuebles que se arriendan con muebles deben pagar IVA, por lo que una manera de asegurarse la seriedad de la oferta es que el arrendador le entregue la boleta correspondiente”.

Finalmente, “también es recomendable solicitar copias de las cuentas de luz, gas y agua al día, además de firmar un contrato de arriendo por el periodo, hacer un inventario de los muebles y exigir la boleta por el pago. Así mismo, si se realizará la operación en portales web, se recomienda sea a través de páginas confiables que están destinadas a ello, y que ofrecen formalmente ese servicio”, recalca Lya Rojas.