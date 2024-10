Embajador en Argentina responde a Bullrich: “Los dos países tienen sus problemas de seguridad”

Este martes el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, respondió a las declaraciones de la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich.

Cabe recordar que la autoridad culpó a Chile por el aumento de cierto tipo de delitos en el sur de Argentina.

“En el sur de Argentina estamos viendo modalidades delictivas que vienen de Chile, como los inhibidores de vehículos. Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, afirmó la ministra Bullrich.

En ese sentido, el embajador declaró que “tenemos una colaboración policial muy estrecha con la República Argentina, con sus autoridades y con las provincias, especialmente con la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario”.

“Es un puerto donde ha habido mucho narcotráfico, muchos problemas. Tanto Carabineros como Investigaciones están dando su asesoría”, agregó.

“Lo que parece haber ocurrido últimamente son algunos asaltos a choferes de camiones argentinos que vienen con carga a los puertos chilenos. Y si así fuera, toda la colaboración se va a hacer, explicó.

“Hay tres millones de personas que cruzan la frontera, una frontera de 5.700 kilómetros de longitud, hay no sé cuántos pasos”, continuó.

“También se ha hablado a veces de que hay un cierto contrabando de armas que viene de Argentina a Chile. Bueno, en fin. Somos dos países limítrofes, ojalá no hubiera todo esto que estamos hablando, pero los dos países tienen sus problemas de seguridad”, declaró.