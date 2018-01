¿Qué está pasando en Venezuela?

“Todos están al tanto de la crisis institucional que vive Venezuela. No hay gobernabilidad, porque no hay Estado de Derecho. Los Venezolanos no dependemos del Estado de Derecho, sino del estado de ánimo de unos caudillos”

“Las instituciones han sido devastadas. Tenemos una crisis institucional que a su vez potencia una crisis económica que tiene a Venezuela con un decrecimiento de 15 puntos del PIB”

“La inflación en Venezuela se está llevando por delante la economía doméstica de los venezolanos. Los venezolanos están ganando en promedio 4 dólares mensuales, lo que alcanza para el 2 o el 3 por ciento de la canasta alimentaria”