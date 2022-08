Comparte

La Universidad Católica descartó ser autora de una encuesta, que circula en redes sociales, que da por ganador la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de setiembre.

A través de la cuenta de Twitter del establecimiento, indicaron: "Respecto a los resultados que circulan en redes sociales como una Encuesta #UC, queremos aclarar que no es información generada oficialmente desde una unidad académica de la @ucatolica".

Junto al mensaje adjuntaron una imagen del supuesto estudio con un logo que indica "Falso: No es una encuesta oficial".

🔵 IMPORTANTE: Respecto a los resultados que circulan en redes sociales como una Encuesta #UC, queremos aclarar que no es información generada oficialmente desde una unidad académica de la @ucatolica. pic.twitter.com/hMQuYQ8KtP — Universidad Católica (@ucatolica) August 24, 2022

Los resultados del estudio indican que gana el Apruebo con 55,3% de respaldo, mientras que el Rechazo obtiene 42,1%. Esto, considerando una intención de voto con "2.160 respuestas recibidas y ajustadas por probabilidades condicionales apoyadas por los resultados de de la segunda vuelta de la elección presidencial y datos oficiales de Servel de participación en esa elección según edad".

Añade que "esta no es no es una muestra aleatoria, por lo que los resultados absolutos no se muestran porque no tienen validez, hay grupos sobre representados y sólo ajustando por las otras respuestas se obtiene valides".

Desde la Dirección de Estudios Sociales UC aclararon que "realizamos el trabajo de campo de la 6ª ola del Estudio Pueblos Originarios y Nueva Constitución para @CentroCIIR. Es una encuesta asociada a pueblos originarios, proceso constituyente y su relación con el Estado".

"Esta 6ª versión comprendió una encuesta telefónica, realizada entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2022. Fueron 1.508 personas las que respondieron esta encuesta que, sin enfocarse en lo electoral, incluyó dentro de sus preguntas temáticas asociadas", detallaron.

Y aclararon que "los datos que se han publicado asociados a preferencias electorales no fueron presentados por @CentroCIIR ni tampoco han sido difundidos por @desuc_uc".