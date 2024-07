Adulto mayor sufre intento de encerrona en La Florida Delincuentes dispararon cerca de 15 veces

Comparte

Al menos 15 veces dispararon unos delincuentes para intentar robar el vehículo de un adulto mayor durante la noche de este martes en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

La víctima, de 80 años, terminó con una lesión leve en su oreja tras esta balacera en Santa Raquel, a la altura con Trinidad, por lo que fue derivado hasta un centro asistencial.

Según información policial, el adulto mayor fue abordado por dos sujetos cuando se encontraba al interior de su automóvil en la mencionada intersección de La Florida.

“Sale de su domicilio en su vehículo particular, instantes en que es abordado por dos sujetos, premunidos con armas de fuego, los cuales comienzan a dispararle intentando robarle su vehículo, percutando cerca de 15 disparos“, detalló la capitán de Carabineros, Carolina Rosales.

El afectado utilizó un fierro para enfrentarlos y así evitar el robo de su vehículo. Mientras que los antisociales huyeron en dirección desconocida.

“Trata de evitar este robo, por lo que opone resistencia, no resultando con lesionado con impacto balístico. Los sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida, no logrando sustraer el móvil de la persona”, agregó la capitán Rosales.

El adulto mayor, en conversación con T13, comentó que “apenas cerré el portón, me agarraron afuera, pero no les aguanté. A esta edad que tengo un balazo más, un balazo menos (…) No da abasto la policía“.