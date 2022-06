Este domingo 5 de junio despegará el avión Fach que trasladará al Presidente de la República, Gabriel Boric, a Ottawa, ciudad canadiense en la cual el Mandatario realizará una visita de trabajo que considera un encuentro con el primer ministro Justin Trudeau.

Además, el Jefe de Estado participará de un encuentro junto a empresarios e inversionistas organizado por el Canadian Council of the Americas y una actividad centrada en los desafíos medioambientales globales en la que estarán presentes estudiantes secundarios.

Luego de esto, el Jefe de Estado se trasladará hasta Los Ángeles California, ciudad sede de la IX Cumbre de las Américas. En ese marco, están programadas una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado, entre las cuales se considera una cita junto al Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.

De igual manera, el Presidente realizará una intervención en el Pleno de Líderes de la Cumbre de las Américas y participará del lanzamiento de la coalición denominada Américas por la Protección del Océano.

Paralelo a la agenda de la Cumbre, el Mandatario espera reunirse con la comunidad de chilenos en Los Ángeles, realizar una charla para estudiantes y académicos de la UCLA y ser parte de un encuentro junto al alcalde, Eric Garcetti, en el cual se abordará la estrategia impulsada por la ciudad para el combate de la sequía.

Junto con esto, el Presidente será parte del panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, evento paralelo a la Cumbre organizado por empresas estadounidenses y multinacionales.

Tras la gira, en la que participará la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y el ministro de Economía, Nicolás Grau, además de empresarios chilenos, está presupuestado que el Presidente Gabriel Boric arribe a Chile durante la mañana del sábado 11 de junio.