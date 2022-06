Este lunes el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al proceso constituyente que se ha realizado durante los últimos meses y al próximo plebiscito de salida, instancia que se celebrará el 4 de septiembre.

«Yo creo que esta es una mala Constitución para Chile, por el proceso y por el texto», señaló en la ex autoridad en Tolerancia Cero.

«Es un texto que va a dividir a los chilenos, que tiene muchas falencias, que nos va a hacer deambular por un camino de una política mucho más tironeada que la que tenemos hoy en día, y por lo tanto, mucho más difícil de hacer las reformas que como país necesitamos. Nos impide mirar largo, a futuro», añadió.

«Creo que esa es la esperanza de todas aquellas personas que votamos apruebo, me incluyo, yo voté apruebo, creo en el cambio«, remarcó Briones.

Posteriormente el ex ministro señaló que «acá el desafío no es quedarse en el rechazo, es más bien constatar que acá hay un sector que dice que la Constitución de hoy en día no va más».

«Pongámonos de acuerdo para mirar a futuro en una buena Constitución, una que nos una y que nos permita mirar con optimismo hacia adelante», cerró.